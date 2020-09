Covid a Marano: tre sospetti positivi e la scuola chiude fino al 2 ottobre

Sospetti casi Covid a scuola, chiude la scuola media Massimo D'Azeglio di Marano. Il sindaco Rodolfo Visconti ha firmato l'ordinanza di chiusura, fino al 2 ottobre, nelle more dell'esecuzione degli esami diagnostici di rito. Sono tre, al momento, gli alunni dell'istituto che presentano sintomi riconducibili al Coronavirus.

La scuola di via Piave, tra le più frequentate del territorio, chiude dunque in via precauzionale e in attesa dell'esito dei tamponi. Se i ragazzi dovessero risultare positivi al test, i controlli si estenderebbero naturalmente ai loro colleghi di classe (e non solo) e al corpo docente.

Ultimo aggiornamento: 14:52

