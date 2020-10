Covid a Napoli, il sindaco blinda Monte di Procida: chiuse scuole, palestre e centri anziani

Il sindaco di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese, con un'ordinanza emessa nella tarda mattinata di oggi e con effetto immediato ha sospeso fino a lunedì le attività educative e didattiche in tutte le scuole pubbliche e private, le manifestazioni sportive agonistiche ed amatoriali sia individuali che di squadra, chiuso i centri anziani, ricreativi, le palestre, le aree di gioco e di Benessere. Inoltre ha stabilito che a partire da lunedì prossimo è consentito l'accesso agli uffici comunali solo previo appuntamento telefonico o telematico.

La drastica decisione è maturata in seguito al costante incremento dei casi di positività al coronavirus nell'ultima settimana tra i residenti e per frenare la diffusione del contagio in città. C'è allarme per la partecipazione di un numero cospicuo di montesi ad eventi privati tenutisi negli 14 giorni in altri comuni che denunciano stati febbrili e sintomi che riportano al Covid. Già attivati i sanitari dell'Asl Napoli2 Nord per verificare la positività con l'effettuazione del tampone naso-faringeo.

