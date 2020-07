Coronavirus a Mugnano, c'è un nuovo contagiato dopo mesi: «Evitiamo assembramenti»

Dopo mesi nuovo caso di positività al Covid-19 anche nel comune di Mugnano, dove in passato si sono registrati quattro decessi. La notizia del nuovo caso è stata confermata dal sindaco Luigi Sarnataro. «Il virus è tornato anche a Mugnano - spiega il primo cittadino - La persona risultata positiva al tampone è già in isolamento. Stiamo sottoponendo a tampone anche coloro che hanno avuto contatti diretti come da procedura. Invito tutti i cittadini a evitare inutili allarmismi - aggiunge il primo cittadino - ma a tenere alta la guardia rispettando tutte le regole attualmente in vigore, indossando sempre la mascherina nei luoghi chiusi ed evitando assembramenti».



