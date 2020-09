Covid a Napoli, paura nella Municipalità: prima la festa in ufficio, poi la quarantena

Una dipendente si autodenuncia («sono stata a contatto con chi ha il Covid»), viene messa in quarantena a casa, ma l'ufficio dove lavora alla Seconda municipalità resta aperto e non sono stati predisposti nemmeno i tamponi. L'altro di stanza al Dipartimento di urbanistica in via Diocleziano si autodenuncia come la sua collega della Seconda municipalità, il caso è molto simile. Ma qui il dirigente chiude l'ufficio e manda tutti in smart working. Stesso ente responsabile della sicurezza - il Comune - ma soluzioni e comportamenti diversi dei singoli dirigenti di fronte alla minaccia del contagio o del pericolo di innescare un focolaio. A denunciare la singolare vicenda è la Cisl Funzione pubblica che chiede di usare «il buon senso» in presenza di chi «si autodenuncia perché consapevole di essere un contagiato o fortemente sospetto» racconta Agostino Anselmi. Una denuncia pubblica che, visto il momento, potrebbe avere altri risvolti oltre a quello della preoccupazione che suscitano i fatti contestati dal sindacato.



Alla Seconda municipalità, dove la preoccupazione è palpabile, la storia ha davvero dell'incredibile. L'assistente sociale in questione domenica 30 agosto ha festeggiato il suo compleanno con i suoi cari a casa propria. Intorno al tavolo le persone a cui vuole bene, è uno degli ultimi giorni di ferie. Così il martedì successivo - e siamo arrivati al primo settembre - l'assistente sociale torna in servizio e vuole condividere la gioia del suo compleanno, anche se in ritardo, con i colleghi che ritrova dopo molto causa anche lo smart working. Così porta pasticcini e offre caffè, una festicciola familiare, un momento di umanità all'interno delle fredde stanze degli uffici pubblici. Baci, abbracci, auguri, il solito andazzo. Passano tre giorni e si arriva a venerdì 4 settembre. L'assistente sociale comunica al direttore della Seconda municipalità di essere stata a contatto con una zia risultata positiva al Covid. Che ha fatto il tampone e aspetta l'esito dello stesso. È a questo punto che il sindacato chiede al direttore di chiudere l'ufficio «o almeno di non fare accedere il pubblico. Ma la risposta che mi è stata data, che non fa una piega sotto il profilo formale, è che la chiusura la deve stabilire l'Asl e che non si può interrompere un servizio pubblico, è un reato» spiega Anselmi. Che fa scattare il suo j'accuse non contro il direttore ma contro il protocollo comunale: «La sostanza - spiega Anselmi - è che per colpa di un protocollo da rivedere assolutamente si rischia un focolaio o di contagiare molte persone. In nome di un protocollo non sono state predisposte misure di contrasto, i tamponi a tutti i dipendenti e si permette ancora al pubblico di accedere a questi locali. La Cisl non sta dicendo che la gente non deve lavorare ma semplicemente di mettere in sicurezza i luoghi di lavoro». Punto di vista rispettabile, soprattutto se si considera che la stessa vicenda si è verificata al Dipartimento urbanistica e il dirigente ha risolto il problema senza tanti fronzoli. «I dipendenti sono stati messi tutti in smart working».Luigi de Magistris e ha chiesto un incontro all'assessore al Personale e vicesindaco Enrico Panini «per attuare gli stessi protocolli in tutte le sedi comunali».