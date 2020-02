Coronavirus, il sindaco de Magistris: «Napoli non si chiude»

«Napoli non si chiude e prova a vivere una vita normale perché è giusto e necessario che sia così. Tutte le misure che abbiamo adottato sono necessarie, utili e ci affidiamo alle autorità nazionali per eventuali restrizioni». Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in un video pubblicato su facebook fa il punto della situazione rispetto all'emergenza coronavirus che in Campania registra 13 casi.



Nel video, il primo cittadino analizza la vicenda alla luce della riunione del tavolo di monitoraggio, composto anche da personale sanitario, che si è tenuta oggi nella sede del Comune. «Allo stato - ricorda il sindaco - non c'è nessun caso autoctono. Tutti i contagiati sono stati infettati in Lombardia e altri sono risultati positivi perché hanno avuto contatti con queste persone. Non c'è - sottolinea - alcun ceppo epidemico a Napoli e in Campania e questo è ovviamente è fattore positivo». De Magistris raccomanda alla cittadinanza «di seguire con scrupolo e precisione tutte le indicazioni fornite» ed invita ad avere «massima cautela ma senza panico e allarmismo anche perché le persone contagiate nel nostro territorio sono tutte in condizioni non critiche e alcuni a casa».







«È importante che il Servizio sanitario nazionale abbia tutto il sostengo della politica nazionale e regionale per avere i posti letto necessari a disposizione perché questa patologia ha un contagio elevato e rapido ma mortalità molto bassa e pertanto basta avere a disposizione i reparti di terapia intensiva e le rianimazioni qualora ci dovessero essere casi gravi. Il nostro sistema sanitario è in grado di affrontarla» conclude l'ex pm. © RIPRODUZIONE RISERVATA