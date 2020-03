Coronavirus, vertice in Prefettura a Napoli per le misure negli uffici giudiziari

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 20:32

Il prefetto di Napoliha convocato per domani pomeriggio luned' 2 marzo, su richiesta del presidente della Corte di Appello,e del Procuratore generaleuna riunione con l' unità di crisi istituita dalla Regione Campania per fronteggiare il contagio daper valutare misure di prevenzione negli uffici giudiziari.Alla riunione parteciperanno il Direttore generale del Ministero della Giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli e di Napoli Nord,i capi degli uffici giudiziari del distretto e i presidenti dei Consigli degli Ordini degli avvocati del distretto medesimo. L'di Napoli aveva chiesto ieri interventi di sanificazione e igienizzazione negli uffici giudiziari. In mattinata - informano il presidente della Corte di Appello di Napoli ed il Procuratore generale - è stata convocata una riunione tra magistrati, rappresentanti degli ordini forensi, componenti della Giunta sezionale dell'Anm e i responsabili della sicurezza sul lavoro degli Uffici giudiziari.