LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 18:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Con la circolare del 3 marzo sulle misure urgenti in materia di contenimento gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, vengono sospese ledegli ospedali, aziende policlinico, Asl, Irccs nonché case di cura private accreditate - scrivono in una nota il sindaco di Napolie l'assessora alla salute- questa decisione non solo colpisce tutte le persone con difficoltà economiche che si trovano in un'ulteriore condizione di fragilità perchè ammalate, ma va a creare tutti i presupposti per un ulteriore aggravamento delle condizioni di lavoro dei pronto soccorso che già pagano il sovraccarico di prestazioni che è tra le cause dei numerevoli episodi di violenza».«Rimandare le visite programmate - si legge ancora nella nota - significa prendere sottogamba le altre numerose patologie di cui, purtroppo, continuano ad ammalarsi le persone, posticipandole a data da destinarsi, senza tenere conto che il numero dei medici e delle strutture non aumenteranno nei prossimi mesi. Sarebbe bastatato far scattare, quali accesso contigentato, programmazione delle visite, rispetto delle distanze fra le persone, prolungamento dell'orario con apertura al pomeriggio ed il sabato, e accellerazione del decreto mille proroghe, l'assunzione di altri medici specialisti già al 3-4-5 anno per sopperire alla carenza attuale di organico».