Napoli, arriva il Cornovirus per esorcizzare la paura dell'epidemia

Trovato l’antivirus per sconfiggere l’alieno che sta mettendo in ginocchio fisicamente, psicologicamente ed economicamente tutta la nazione. «Napoli, storicamente, è abituata alle pandemie e nei vari secoli si è difesa come poteva, ma spesso rivolgendosi ai santi oppure all’amuleto del popolo partenopeo per eccellenza: il corno».



Antonello Vivace, designer napoletano e titolare di una azienda di comunicazione, è il creatore dell’antivirus, si chiama Cornovirus un corno in plexiglas che trafigge il coronavirus, ed è esposito nelle vetrine del negozio Ciocco & Lato, si trova a Piazza del Municipio, accanto al Palazzo san Giacomo.



«Bisogna combatterlo con tutte le forze e osservare tutte le normative indicate dai nostri governatori, ma è anche necessario esorcizzare, il nostro motore economico già era più lento del normale, ruota intorno al turismo e i numeri parlano chiaro, è un momento drammatico e molto pericoloso. Il mio cornovirus vuole essere un segno di speranza, che torni presto la normalità per tutte le regioni italiane».



