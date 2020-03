Coronavirus a Napoli, operatore positivo: chiusa unità igiene mentale ex Apicella di Pollena Trocchia

Caso positivo al Covid19 per un operatore sanitario dell'unità di Igiene mentale dell'ex ospedale Apicella a Pollena Trocchia ( Napoli). Lo riferisce il sindaco di Pollena Trocchia, Carlo Esposito, che in giornata ha contattato l'azienda sanitaria dopo aver ricevuto notizie in merito alla chiusura dell'unità collocata in un edificio alle spalle del nosocomio, dove da anni si svolge la sola attività ambulatoriale. Per la persona contagiata, che non risiede a Pollena, e per la quale si è in attesa della conferma da parte dello Spallanzani dell'esito positivo del tampone, e tutte quelle con cui ha avuto contatti, secondo il sindaco, sarebbero state attivate le procedure di profilassi e di contenimento. L'unità di igiene mentale è stata chiusa ieri.

