Coronavirus a Napoli, imprenditori uniti contro la crisi: ecco le proposte

Sussidi per chi è costretto a rimanere in casa, sospensione del pagamento per aziende e famiglie oltre a quelli per mutui ed altre forme di «indebitamento bancario» e chiusura immediata di tutte le attività.

Questi sono solo alcuni dei punti redatti da una cordata di imprenditori napoletani, chiamati a raccolta dal presidente di New Edenlandia Spa, Gianluca Vorzillo, per fronteggiare questo periodo di crisi economica conseguente all’emergenza coronavirus.



«Abbiamo redatto sei punti – continua Vorzillo – che prevedono aiuti per imprese, lavoratori autonomi e privati e la sospensione dei pagamenti relativi ai fitti o ai mutui bancari. Sono misure drastiche che crediamo vadano prese in un momento come questo per aiutare le nostre aziende in difficoltà. Per quanto riguarda l’Edenlandia ad esempio, abbiamo un calo dell’80%. Nessuno entra nel parco e conseguentemente ne risentono le aziende del comparto food che sono con noi. L’emergenza riguarda tutti, anche i piccoli commercianti che ormai sono “a secco».



Un vero allarme insomma, per gli imprenditori del territorio che già domani presenteranno in regione le loro istanze. «Vogliamo risposte immediate – conclude Vorzillo – perché tra un mese sarà troppo tardi. Io stesso andrò domani a Santa Lucia per capire da vicino in che modo fronteggiare questa situazione. Speriamo di avere risposte entro tre giorni perché c’è già chi è in difficoltà con fitti e mutui al termine di questo mese. Noi vogliamo rispettare le direttive del governo e della regione, ma dobbiamo essere messi in condizione di poter fare fronte alle spese giornaliere per le nostre famiglie». © RIPRODUZIONE RISERVATA