Coronavirus a Napoli, alla Federico II ​esami e lauree solo on line

L'Università Federico II di Napoli ha reso noto che a partire dal 16 marzo gli esami di profitto e di laurea e il ricevimento degli studenti si svolgeranno on line. Lo ha ufficializzato il rettore facente funzioni Arturo De Vivo, sottolineando che indicazioni e date degli esami saranno comunicate sul sito dei Dipartimenti e su quello di ogni docente interessato. L'Università Federico II come tutti gli atenei italiani ha sospeso l'attività didattica in presenza fino al 3 aprile. Fino a quella data saranno chiuse anche biblioteche, aule studio e musei universitari.

