Coronavirus a Napoli, un indirizzo mail ​per comunicare il rientro dal nord

Il Comune di Napoli ha istituito un apposito indirizzo e-mail a cui chi è rientrato dalla Lombardia e dalle 14 province che fino a ieri erano zona rossa deve comunicare il proprio rientro un città. L'indirizzo è spostamenticovid19@comune.napoli.it.. L'istituzione del servizio fa seguito all'ordinanza emessa due giorni fa dal presidente della Regione Campania. Le comunicazioni di spostamento vanno fatte - rende noto il sito del Comune di Napoli - utilizzando il modulo presente nell'allegato e si specifica che «serve per tracciare gli spostamenti necessari e non esime la persona che si sposta dal comunicarlo al proprio medico o pediatra». Le comunicazioni che arriveranno all'amministrazione comunale saranno inoltrate al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Napoli1 Centro per i conseguenti adempimenti sanitari. © RIPRODUZIONE RISERVATA