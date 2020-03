Coronavirus a Napoli, medico di base aggredito da pazienti rientrati dal Nord: «Pretendevano di entrare nello studio»

Un medico aggredito da un paziente rientrato dal Nord. Sono centinaia le attestazioni di solidarietà per il dottor Giuseppe Celiento, medico di base di Caivano e in passato consigliere e assessore comunale. Ieri mattina all'ingresso del suo ambulatorio ci sono due pazienti, marito e moglie rientrati nella notte dal Nord. Il dottore aveva informato telefonicamente la coppia sulle disposizioni per la quarantena da seguire. Incuranti dei moniti del medico si sono presentati direttamente in studio. Il dottore, per salvaguardare gli altri pazienti all'interno e in attesa, ha bloccato l'ingresso alla coppia che ha risposto aggredendolo e con offese. Il medico aveva mascherina e ogni presidio per proteggersi. In un post pubblico sul suo profilo Facebook scrive: ' Vi ringrazio per la solidarietà e la stima che mi state attestando. È un momento critico ma sono convinto che ce la faremo. Mi spiace per episodi come quello di oggi di cui sono vittima tanti altri colleghi e personale sanitario. Purtroppo le aggressioni e la furia devastatrice al Pronto Soccorso, lo sputo in faccia ai medici sono solo le punte estreme di una violenza sempre più frequente nei nostri confronti, talora solo verbale ma non per questo meno grave, spesso da parte di persone che non ti aspetti, talvolta per futili motivi, basta poco e questo ci fa male e ci spaventa più del covid-19 che son certo combattendo insieme sconfiggeremo perché ANDRÀ TUTTO BENE!!!'. © RIPRODUZIONE RISERVATA