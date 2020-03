Coronavirus a Napoli, coppia di parcheggiatori in azione davanti al centro commerciale

Coronavirus: i carabinieri della compagnia di Napoli Poggioreale, nell’ambito dei servizi di controllo anti-contagio hanno denunciato 2 parcheggiatori abusivi – un uomo e una donna – che esercitavano la loro “attività” in via Argine nei pressi di un noto centro commerciale. Le due persone hanno dichiarato ai militari di essere clienti del centro commerciale, peccato per loro che i carabinieri, appostati da tempo davanti al centro, li avessero riconosciuti e visti mentre chiedevano denaro agli automobilisti in cerca di parcheggio.

LEGGI ANCHE Coronavirus in Campania, va in giro per tutto il giorno a Ischia con le stesse buste della spesa: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA