Coronavirus a Napoli: immondizia e topi, chiuso stazionamento Anm di via Cesario Console e stop alla linea 128

Mancanza di servizi igienici, sporcizia e topi. Sono questi gli “elementi distintivi” dello stazionamento Anm in via Cesario Console a Napoli dove, da tempo, gli autisti del pullman chiedono maggiore attenzione e controlli.

Una situazione igienico sanitaria al limite, come mostra anche un video girato da un dipendente dell'azienda napoletana per la mobilità, che mai come in questo momento desta ansia e preoccupazione.ù



Le numerose denunce – l'ultima proprio di ieri da parte di Marco Sansone del coordinamento regionale Usb – e la mancanza di bar o toilette a disposizione del personale in servizio, hanno decretato la chiusura dell'attestamento che da oggi rimarrà inattivo. Una decisione che ha coinvolto anche la linea 128, a sua volta sospesa, sino a data da destinarsi.

Ultimo aggiornamento: 12:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA