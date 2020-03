Napoli, il Comune apre una short list per ditte produttrici di mascherine

Pubblicata sul sito del Comune di Napoli la manifestazione di interesse volta a realizzare una short list di aziende del comparto tessile che vogliono aderire alla fornitura gratuita di mascherine sanitarie.



«Il nostro Paese – spiega l'Assessore alle Politiche Sociali e al Lavoro Monica Buonanno - è attraversato da una vera e propria emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del contagio da Covid-19, e risultano ogni giorno più necessari ed urgenti i dispositivi di protezione individuale, fortemente carenti su tutto il territorio nazionale.

Per questo motivo, vista la disponibilità di alcune aziende operanti nel settore tessile a fornire gratuitamente la Pubblica Amministrazione di mascherine di sicurezza, invitiamo ad iscriversi alla short list quanti hanno adattato le proprie linee di produzione alla realizzazione di DPI, con la finalità di rispondere ad una esigenza socio sanitaria essenziale e proteggere gli operatori sociali, socio assistenziali, i volontari e quanti in queste ore continuano a lavorare».



Per aderire all'iniziativa è necessario inviare una mail all'indirizzo inclusione.sociale@comune.napoli.it

Il testo dell'avviso su http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/40548

