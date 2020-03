Coronavirus a Napoli, furto in tabaccheria: preso con due borsoni pieni di sigarette

Gli agenti dei commissariati San Giovani Barra e Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, su segnalazione della centrale operativa sono intervenuti in via Don Agostino Cozzolino Parroco per un furto a una tabaccheria.



I poliziotti, giunti sul posto, hanno sorpreso un uomo che stava uscendo di corsa dal negozio con due borsoni, lo hanno inseguito fino ad un appartamento in via Napoli a Ponticelli dove aveva tentato di nascondersi e lo hanno bloccato dopo aver recuperato i 510 pacchetti di sigarette di cui si era disfatto.

A.D., 21enne napoletano, è stato arrestato per furto aggravato e denunciato ai per inottemperanza alle prescrizioni del D.P.C.M. 9 marzo 2020.





