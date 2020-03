Coronavirus a Napoli, la figlia di una vittima: «Calvario tra ospedali, si poteva tentare con il farmaco sperimentale»

Un «calvario» iniziato «con una semplice febbre», poi i trasferimenti prima all'ospedale Cardarelli e al Cotugno, infine all'ospedale di Pozzuoli, dove due giorni fa è morto. A raccontare gli ultimi giorni di vita di Luigi Ferrara, il dipendente di Asia (azienda del Comune di Napoli responsabile della raccolta dei rifiuti in città) risultato positivo al coronavirus e deceduto mercoledì 18 marzo, è la figlia che affida il suo sfogo a un post pubblicato su Facebook.

«Tutto è iniziato con una semplice febbre - racconta - passano tre giorni e la maledetta febbre non passa, costante a 39°. Chiamiamo il 118, il numero verde o la guardia medica? Tutti ci rispondono che non ci si deve preoccupare, un pò di antibiotico e tutto sarebbe passato». Ma al quinto giorno di febbre «andiamo in ospedale, e lì inizia il vero calvario». Prima all'ospedale Cardarelli, «sosta di un giorno e mezzo senza fare praticamente nulla, solo un pò di prelievi», poi al Cotugno «per tre giorni». È qui che viene sottoposto a tampone, il cui esito toglie il fiato: «Positivo, Covid-19».

La ragazza spiega che il padre, «61 anni, non fumatore, nessuna patologia pregressa», era il «paziente ideale per la somministrazione del farmaco sperimentale»: il riferimento è al Tocilizumab, farmaco anti artrite utilizzato nell'ambito di una sperimentazione nata dalla collaborazione tra il Cotugno e l'Istituto Pascale di Napoli. «Poteva non essere risolutivo - scrive - ma almeno un tentativo». La figlia spiega di aver ricevuto rassicurazioni che il farmaco sarebbe stato somministrato al padre la mattina seguente: «Il giorno dopo - prosegue - mio padre viene intubato e sedato per 'curarlo megliò. Sabato e domenica nessuna notizia, non rispondono al telefono, nessun tipo di aggiornamento. Scopriamo che è stato trasferito all'ospedale di Pozzuoli, senza che nessuno ci dicesse nulla».

Dopo due giorni, prosegue il racconto, «scopriamo che si è aggravato. Il farmaco è stato somministrato? No, a Pozzuoli non siamo abilitati. Allora facciamo la richiesta, glielo daremo domani mattina appena arriva. Non è troppo tardi? - chiede la ragazza - il farmaco doveva essere dato il venerdì, quando mio padre non era intubato. Ore 9.30, mio padre ci lascia e non ce la fa più». Alle 12.30, conclude il racconto, «chiama l'ospedale per avvisarci che papà ci aveva lasciato alle 9.30. Ma come, ci avete avvisato solo adesso? 'Ci dispiace, ma abbiamo avuto da fare».



