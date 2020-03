Coronavirus a Napoli, nozze e foto sul lungomare: ​denunciati sposi e testimoni

Stamattina gli agenti del commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono stati allertati dalla centrale operativa per la segnalazione della celebrazione di un matrimonio in via Chiaia. I poliziotti hanno notato gli sposi in via Partenope all’angolo con piazza Vittoria, mentre, con altre due persone, scattavano alcune foto ricordo e li hanno denunciati per inottemperanza alle prescrizioni del D.P.C.M. 9 marzo 2020. © RIPRODUZIONE RISERVATA