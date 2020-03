Coronavirus a Napoli, casi sospetti: chiuso due volte il pronto soccorso del San Giovanni Bosco

Doppio stop per il pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco che oggi, è stato chiuso due volte a distanza di poche ore. L'interdizione temporanea del servizio, è stata causata dalla presenza di casi sospetti di Coronavirus che hanno reso necessario il blocco degli accessi per alcune ore e le operazioni di sanificazione per riaprire il pronto soccorso.

Il primo paziente che ha manifestato una sintomatologia compatibile al contagio da Covid-19, è stato assistito intorno alle 8 del mattino e dopo gli accertamenti diagnostici, è stato eseguito il tampone di cui si attende l'esito. Al momento l'uomo è in isolamento e l'area del pronto soccorso, chiusa temporaneamente da questa mattina, è ritornata accessibile intorno alle 16, a conclusione delle operazioni di sanificazione degli ambienti.

Il secondo stop forzato, è stato reso necessario per la presenza di un paziente ultrasessantenne giunto intorno alle 17,30 e trasportato dall'ambulanza del 118. Al momento, il pronto soccorso del presidio in via Briganti, è temporaneamente sospeso rispetto ai nuovi accessi e sono in corso gli accertamenti diagnostici per verificare la presenza del virus nel paziente. Entrambi i ricoverati non hanno potuto ricevere assistenza all'interno della tendostruttura allestita fuori l'ospedale. Le tende per creare percorsi dedicati esclusivamente ai casi di sospetto contagio sono presidiate dalla vigilanza ma non risultano ancora operative.

