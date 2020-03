Coronavirus e sanificazione strade: mappa degli interventi di oggi a Napoli

Ultimo aggiornamento: 17:49

prosegue la sanificazione delle strade cittadine. Questi gli interventi effettuati oggi 25 marzo:Corso Europa, Via Tasso, Via Madre Teresa di Calcutta, Via Mergellina e traverse, Via Orazio, Via Petrarca, Viale Maria Cristina di Savoia, Via Arangio Ruiz, Via Andrea d’Isernia, Via Andrea Mariconda, Via Biagio da Morcone, Via Luca da Penne, Piazza Beneventano, Via Bartolomeo di Capua, Via Vito Fornari, Via Vetriera, Rampe Brancaccio, Via Stazio, Via Ortensio, Via Pacuvio, Rampe Sant’AntonioVia Medina, Via Monteoliveto, Calata Trinità Maggiore, P.za Del Gesù, P.za Sette Settembre, Via Toledo (Da P.za 7 Settembre a P.za Carità), P.za Carità, Via Cesare Battisti, Via A. Diaz, Via F. Filzi, Via E. Toti, Via G. Oberdan, Largo E. Berlinguer, Via F. Del Carretto, Via R. Bracco, Via Stendhal, Via M. Capuano, Via Ponte Di Tappia, Via dell’IncoronataRampe Maria Longo, Via Maria Longo, Porta S. Gennaro, via S. Giovanni Porta, Via Luigi Settembrini, Salita Pontenuovo, Vico Santa Caterina a Formiello, Via Pontenuovo, Via Frediano Cavara, Via Giuseppe Antonio Pasquale, Via Peppino De Filippo, Via Titina De Filippo, Piazza Eduardo De Filippo, Via Nuova Teatro San Ferdinando, Via Vincenzo Lanza, Via Guglielmo GasparriniVia Luigia Sanfelice, Via Palizzi, Via Toma, Via Vianelli, Via Caccavello (da completare), Via Pirro, Via Cotronei, Via Dalbono, Via Maestro ColantonioVia Bartolo Longo e traverse, Via Pini di Solimene, Via Cupa BolinoVico Incoronato, Via Miano a Piscinola, Via del Salvatore