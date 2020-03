Sono 388 i casi positivi al coronavirus nella città di Napoli dall'inizio dell'emergenza. Il dato è fornito dal Comune di Napoli nel suo resoconto giornaliero aggiornato alle ore 12 di oggi, sabato 28 marzo. Sono in tutto 23 le persone decedute e 61 i clinicamente guariti. Attualmente sono 49 gli asintomatici, 106 i ricoverati in ospedale di cui 12 in terapia intensiva, 257 le persone in isolamento a casa.

