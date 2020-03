Coronavirus: dall'inizio dell'emergenza, il totale dei positivi al Covid-19 nella città di Napoli è di 407. Il Comune di Napoli ha diffuso i dati giornalieri riferiti alle ore 12 di oggi. Gli asintomatici sono 52, i ricoverati in ospedale sono 108 di cui 12 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 273. I deceduti sono 24 mentre i clinicamente guariti sono 65.

