Coronavirus a Napoli, due stazioni del metrò aperte di notte per i clochard

In continuità con le misure già attive a supporto del «Piano freddo» dell'assessorato alle Politiche sociali del Comune di Napoli e in queste ore di emergenza Covid19, Anm ha deciso di continuare a lasciare aperte di notte, fino al 4 maggio prossimo, le stazioni Municipio e Museo della metropolitana Linea 1 per garantire accoglienza e riparo dalle temperature rigide in arrivo, ai senza fissa dimora.



L'apertura notturna straordinaria viene garantita. Per ragioni di sicurezza resta aperto un unico accesso per stazione: a Museo l'ingresso di Piazzetta Gagliardi e alla fermata Municipio l'uscita San Giacomo.

LEGGI ANCHE Napoli, emergenza clochard senza fine: una fontana attiva per aiutarli

Ultimo aggiornamento: 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA