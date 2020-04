Coronavirus a Napoli: «Mascherine a tassisti e detenuti, ma nessuno pensa agli operatori funebri»

«A Napoli e in Campania stiamo assistendo a donazioni di mascherine a tassisti, impiegati statali, detenuti. Sono iniziative lodevoli, sia chiaro: ma è da inizio emergenza che sottolineiamo che per gli operatori del comparto funebre il rischio contagio è elevatissimo e che i canali di approvvigionamento non sarebbero bastati. Adesso che le segnalazioni arrivano alla sede nazionale del sindacato da tutta Italia, possiamo purtroppo dire che avevamo previsto tutto». Questa la dichiarazione di Gennaro Tammaro, rappresentante campano del sindacato EFI (Eccellenza Funeraria Italiana).



Continua Tammaro: «Rivoligaimo un nuovo appello a Regione Campania e Città Metropolitana di Napoli, sperando che arrivi anche a Comune di Napoli e agli Assessori ai Cimiteri e al Commercio Enrico Panini e Rosaria Galiero: non vogliamo assistenzialismo ma chiediamo la possibilità di essere messi in condizione di lavorare in sicurezza. In questo momento gli operatori del comparto funebre sono, un gradino sotto i soli operatori sanitari, la categoria più a rischio».

