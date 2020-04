Coronavirus, i dati di Napoli città: contagi e ricoveri in netto aumento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono 619 ad oggi i casi diIl dato, fornito dal Comune di Napoli, è aggiornato alle ore 12 di oggi, venerdì 3 aprile. Si registra un deciso aumento rispetto al dato di ieri (+77), dovuto al fatto che «si registra un numero di cittadini risultati positivi al test che attendevano di essere analizzati già da qualche giorno», fa sapere il Comune di Napoli. Sono(+5 rispetto a ieri), mentre sono 78 (+7) i clinicamente guariti. Il numero di asintomatici sale a 89 (+22 rispetto a ieri) mentre i ricoverati in ospedale sono 155 (+32) di cui 14 in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri). Sono 424 (+36) le persone in isolamento domiciliare.