Coronavirus a Napoli, ecco i buoni spesa per 13.502 famiglie: 1.150 domande respinte

Sono 13.502 le richieste accettate di buoni alimentari del Fondo di solidarietà «Il Cuore di Napoli» del Comune di Napoli. Circa 1.150 domande sono state respinte dopo i controlli. Parte oggi la distribuzione dei buoni attraverso l'invio di mail e, in caso di mancata lettura, con sms; in caso ancora negativo, il destinatario sarà contattato telefonicamente. Il Fondo riconosce un contributo pari a 300 euro per l'intero nucleo familiare (più 60 euro per la presenza eventuale di un neonato nello stato di famiglia). La somma è divisa in tre importi settimanali da 100 euro da utilizzare di volta in volta in una unica soluzione, per evitare di uscire più volte dalla propria abitazione.

Per utilizzare il contributo è sufficiente recarsi presso i supermercati del proprio quartiere che si sono convenzionati con il Comune di Napoli indicati sulla comunicazione. Gli unici documenti da presentare alla cassa sono: documento di riconoscimento valido; codice fiscale o tessera sanitaria; il Pin settimanale.

Sono acquistabili esclusivamente generi alimentari o prodotti di prima necessità, compresi quelli in promozione, e precisamente: prodotti alimentari di base non elaborati; salute e cura della persona ad esclusione di quelli di bellezza; pulizia e cura della casa; prodotti per la cura di bambini e neonati. Sono categoricamente esclusi: alcolici (vino, birra e super alcolici vari); arredi e corredi per la casa (ad esempio stoviglie).

L'elenco completo delle attività aderenti in città all'indirizzo: 'http://www.comune. napoli.it/il-cuore-dinapolì. Per eventuali chiarimenti o segnalazione di problemi è possibile contattare il numero di telefono 081.7955555 dalle ore 09 alle 13 e dalle 14.30 alle 18. Il termine per poter effettuare la richiesta dei buoni alimentari è fissato per domani, venerdì 10 aprile, alle ore 20. I buoni sono spendibili fino al 15 maggio.

