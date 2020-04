Coronavirus e inquinamento zero, a Napoli Est il mare è caraibico

Ultimo aggiornamento: 16:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono bastati solo due mesi senza inquinamento, senza sversamenti illegali, alle nostre acque per tornare ad essere meravigliose. Le immagini che ci arrivano dasono strabilianti. Un mare limpido, di un colore straordinario, che quasi si stenta a credere. La natura sta mostrando tutta la sua bellezza, ci sta mostrando che preservare l’ambiente è possibile. Quando questo drammatico periodo sarà terminato, quando si tornerà alla normalità, dobbiamo lavorare duro per impedire inquinatori e devastatori riprendano il sopravvento e distruggano le nostre bellezze naturali. Noi Verdi ci batteremo con ogni mezzo per impedire che questo accada». Lo ha dichiaratoconsigliere regionale dei Verdi.