Coronavirus a Napoli, il bollettino del Comune: 12 pazienti ricoverati in terapia intensiva

I casi di positività al covid-19 nella città di Napoli dall'inizio dell'emergenza a oggi sono 507. I dati forniti dal Comune di Napoli, e aggiornati alle ore 12, mostrano un incremento di 86 unità rispetto a ieri. Il Comune precisa che il dato odierno «appare notevolmente in crescita perché la Asl Napoli 1 segnala che nella giornata di ieri sono stati inseriti dati relativi a cittadini risultati positivi a tamponi effettuati dal 23 marzo in poi che non erano ancora stati analizzati».

I ricoveri in ospedale passano da 115 a 120 ma resta stazionario a 12 il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 357 (+78), i deceduti sono 28 (+3), i guariti sono 68 (+1), gli asintomatici 60 (+7).

