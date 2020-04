Coronavirus a Napoli, 4 nuovi casi e un decesso: 878 il totale dei positivi

Sono 4 i nuovi casi di coronavirus emersi nella città di Napoli nelle ultime 24 ore. Il totale dei positivi al virus ad oggi è di 878. Si registra un decesso, che porta così il totale dei deceduti dall'inizio dell'emergenza a 55.

LEGGI ANCHE Alta velocità Napoli-Bari, operai al lavoro il 25 aprile e il 1 maggio: Cgil infuriata

I dati, forniti dalla Asl Napoli 1 Centro al Comune di Napoli, sono aggiornati alle ore 11 di oggi, venerdì 24 aprile. Sono 241 i totalmente guariti, risultati cioè negativi in due test consecutivi, 22 in più rispetto all'aggiornamento di ieri, mentre sono 23 (-2) i clinicamente guariti. I ricoverati in ospedale sono 163 (+3 rispetto a ieri) di cui 12 in terapia intensiva (-1). Sono 419 (-22) le persone in isolamento domiciliare.

Ultimo aggiornamento: 14:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA