Sono 784 i casi di coronavirus nella città di Napoli dall'inizio dell'emergenza. Secondo quanto riportato nel resoconto giornaliero del Comune di Napoli, aggiornato alle ore 11 di oggi, lunedì 13 aprile, sono 5 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati rispetto alla stessa ora di ieri. Si registra un nuovo decesso, che porta così a 41 il totale dei deceduti in città dall'inizio dell'epidemia.

Sono 90 i clinicamente guariti (uno in meno rispetto a ieri), mentre resta costante il dato di 27 persone guarite e risultate negative in due test consecutivi.Le persone ricoverate in ospedale sono 166 (+1 rispetto a ieri) di cui 11 in terapia intensiva, dato che resta costante per il quinto giorno consecutivo. Sono invece 550 le persone in isolamento domiciliare (+3 rispetto a ieri) e 131 gli asintomatici, dato costante rispetto a ieri.



Ultimo aggiornamento: 14:40

