Coronavirus, festa con bambini ​in ludoteca nel Napoletano: titolare denunciato

Denunciato dai vigili urbani di Acerra un esercente – titolare di una ludoteca - per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità contro la diffusione del Coronavirus. Secondo quanto riferito dagli agenti della Polizia municipale di Acerra, all’interno del locale, si stava svolgendo una festa, con bambini, con concentrazione di persone che non rispettava le norme che disciplinano l’accesso e l’assembramento nel locali commerciali, senza contingentamento delle presenze e senza rispettare le necessarie distanze, come prescritto dalle disposizioni normative. La polizia municipale di Acerra continua ad effettuare i controlli per verificare il rispetto delle norme contro la diffusione del Covid-19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA