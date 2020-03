Coronavirus a Napoli, aggredita guardia giurata all'ospedale Loreto Mare dopo il blocco degli ambulatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ennesimo episodio di violenza tra le mura ospedaliere, questa mattina a Napoli. Un uomo, giunto al presidio Loreto Mare, ha aggredito una delle guardie giurate in servizio dopo aver appreso di non poter effettuare visite presso gli ambulatori del nosocomio, come previsto dalle misure preventive per l'emergenza Coronavirus con la sospensione temporaneamente le attività ambulatoriali nei presidi ospedalieri napoletani.Nonostante gli fosse stato comunicato dai vigilantes il motivo degli ambulatori chiusi, l'aggressore ha tentato di salire lo stesso ai piani dove le attività sono state interdette. A quel punto la guardia giurata ha provato a fermare l'uomo che, in preda alla rabbia, ha colpito ripetutamente l'agente provocandogli anche la lussazione della spalla.La guardia giurata è stata assistita e refertata all'interno del pronto soccorso di via Vespucci, riportando contusioni guaribili in 15 giorni. La vicenda è l'identificazione dell'aggressione con la conseguente verbalizzazione dell'accaduto è stata presa in carico dal drappello di polizia di cui è durato il Loreto Mare nelle ore diurne.«Da tempo richiediamo al ministro dell'Interno più guardie giurate e la dotazione di poteri autoritativi e certificativi alla nostra categoria come le forze dell'ordine almeno durante l'espletamento del proprio servizio», dichiara, presidente dell'Associazione Nazionale Guardie Particolari Giurate.