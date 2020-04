Coronavirus a Napoli, al Loreto Mare l'esultanza per il vigile che lascia la Rianimazione

La soddisfazione per un doppio risultato: c'è questo nel video del primo paziente che lascia la Rianimazione per andare nei normali reparti di degenza al Loreto Mare. Non solo c'è la gioia per aver sconfitto il virus ma anche un'identità ritrovata per l'ospedale di via Marina che dopo essere stato smantellato, come Covid center ora diventa centrale per i pazienti nel mezzo della pandemia.



Il paziente trasportato sul lettino è della provincia di Napoli, ma è molto conosciuto in centro perché vigile urbano presso il comando di Porta Capuana. La segnalazione arriva da Carlo Landolfi del gruppo "Noi contro la malasanità".