Coronavirus a Napoli, il dramma di Alberto: «Consegnavo il sushi a domicilio, in tasca ho solo 100 euro»

«Mi sono rimasti in tasca 100 euro, finiti questi soldi non ho idea di come fare per mettere il piatto a tavola né di come affrontare le spese necessarie della vita quotidiana», sospira con voce umile e dignitosa il food runner Alberto Migliaccio, napoletano di 35 anni. Occhi buoni, espressione non rabbiosa ma amareggiata. Fino alla fine di febbraio, Alberto faceva zig-zag per tutta la città consegnando cibo a domicilio. «Non navigavo nell'oro - spiega - Ma avevo trovato un equilibrio». Oggi invece la sua vita è «appesa a un filo», e la sua vicenda di emergenza economica è la storia di moltissimi, purtroppo, dopo l'avvento del coronavirus. La pandemia ha mandato sul lastrico migliaia di napoletani, contrattualizzati e non, che fino a due mesi fa sbarcavano in qualche modo il lunario. «La mia compagna ed io stiamo vivendo di stenti, mangiamo cibi poveri - continua - Ma nei prossimi giorni entreremo nel circuito di chi per nutrirsi ha bisogno di ricorrere agli aiuti di Stato o alla spesa solidale. Non ho alternative, nella condizione attuale». L'emergenza sanitaria, in questi giorni, ha smantellato le certezze sociali e trasformato la povertà in un fenomeno di massa. Un momento critico.



«Mangiamo da settimane cibi poveri. Un paradosso per me, che prima della diffusione del virus in Italia portavo sushi ben preparato a tutti: dagli uffici di Chiaia agli studenti del centro storico. Giravo molto tra Vomero, Fuorigrotta e centro storico».

Lavorava per una catena di food delivery?

«Sì, per la Giappo Italia Sushi Bar. Lavoro lì da 4 anni, ma non ho potuto mettere da parte risparmi. Io vivo di stenti, la cassa integrazione è partita il 9 marzo, ma i soldi non sono ancora arrivati e chissà quando arriveranno davvero. Anche l'azienda per cui lavoro è in estrema difficoltà: dovrà pagare 30mila euro di spese vive a fronte di zero incassi. Non è colpa loro: siamo tutti sulla stessa barca. Se le altre regioni italiane stanno lavorando nel settore del food delivery, perché in Campania non si può? Qui la Regione ha bloccato i cibi cotti, ma ovunque i corrieri del food delivery non si sono fermati: si lavora a Milano, in Puglia, Sardegna, Sicilia, Calabria, Emilia, Toscana. Per non distruggere il settore campano basterebbe rispettare le giuste misure. Noi di Giappo a Napoli abbiamo sempre consegnato il cibo garantendo la catena del freddo per il sushi, e le confezioni sono sempre arrivate al cliente in box certificati».

Come mai lei non è riuscito a mettere risparmi da parte in quattro anni di contratto?

«Mio fratello è disoccupato, mia nonna è malata di Alzheimer, anche mia madre è malata e le sue spese mediche sono costose. Ogni mese passavo alla mia famiglia 400 euro circa, ed è soprattutto per questo che non ho messo fieno in cascina. Le certezze sono crollata di colpo».

Situazione sempre più difficile, dunque.

«Sì. Sento dire in tv che l'emergenza economica sta per arrivare. Ma per me invece è già arrivata. Non solo vivo alla giornata, ma sono vicino alla canna del gas. Non che prima navigassi nell'oro, ma ora raziono i pasti: mangio il primo solo a pranzo e il secondo solo a cena. E in generale mangiamo solo pasta, riso e pomodori. Qualche volta anche la carne, ma solo nei giorni più fortunati. Finora ho comprato l'indispensabile, ma i soldi sono finiti anche per quello».

Anche psicologicamente dev'essere dura.

«In verità sì. Mi sento molto giù. Chiedere aiuto economico ad altre persone, come sono costretto a fare, è frustrante. Ma molti sono in difficoltà identiche alla mia. Ringrazio con tutto il cuore il padre della mia ragazza per l'aiuto che mi ha dato grazie alla sua pensione, ma purtroppo non basta per tutti. Spero di poter tornare al lavoro prestissimo, altrimenti non saprò davvero come fare. Giuro che non lo so».

