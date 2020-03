Coronavirus a Napoli, all'Orientale gli esami continuano: «Nell'interesse degli studenti»

Dopo le polemiche per il regolare svolgimento degli esami universitari, L'Orientale sottolinea in una nota che «l’idea di proseguire con gli esami, dal momento che c’era stata la sospensione anche la settimana scorsa e tanti studenti vogliono laurearsi in tempo, è stata presa nell’interesse dei ragazzi. Il decreto non prevede la chiusura delle università e all'Orientale, come in altri Atenei italiani, si è voluto garantire, nel rispetto delle normative vigenti, il diritto allo studio degli studenti».

