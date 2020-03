Coronavirus a Napoli, è allarme sicurezza tra gli operatori dei rifiuti e il prefetto convoca Asìa

Acque agitate e paura crescente in Asìa dopo la morte dell'autista Luigi Ferrara colpito da Coronavirus. Tanto che scende in campo il prefetto Marco Valentini. Oggi nel Palazzo di Governo ci saranno i vertici dell'Azienda per l'Igiene urbana capitanati dalla presidente Maria De Marco per relazionare allo stesso prefetto cosa ha fatto l'azienda a partire dal 23 febbraio - quando il Covid-2019 ha iniziato ad affacciarsi anche dalle nostre parti - per mettere in sicurezza i lavoratori di Asìa esposti quasi quanto ai medici al contagio. Tensione al massimo anche perché in queste ore è scattato un nuovo allarme per un altro contagiato. Si tratterebbe di un addetto allo spazzamento in servizio al distretto B2 di via Marco Polo nel quartiere di Cavalleggeri d'Aosta dove lavorano in 60. Si aspetta solo la conferma dell'Asl, ma lo stesso lavoratore già da qualche giorno si è messo in quarantena volontaria.



Ultimo aggiornamento: 08:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiaramente la morte di Ferrara ha dato un colpo di acceleratore perché la Prefettura intervenisse per verificare le condizioni di lavoro dei dipendenti Asìa, tuttavia a far scattare l'allarme sono stati anche i sindacati che al Prefetto hanno inviato una lettera molto circostanziata dove sono stati evidenziati - dal loro punto di vista - le presunte mancanze dell'Azienda. A iniziare dai dispositivi di sicurezza come le mascherine, alla sanificazione degli ambienti di lavori, al cosiddetto alleggerimento del «peso antropico», ovvero svuotare le sedi laddove è possibile nella consapevolezza che per gli operai addetti alla raccolta e allo spazzamento dei rifiuti è impossibile andare in modalità smart working. Tant'è, la Presidente oggi dovrà presentare - a quanto pare come tutte le aziende del Comune - tutte le operazioni svolte negli ultimi 26 giorni per la sicurezza dei dipendenti Asìa. E la De Marco al riguardo chiarisce alcuni questioni in riferimento a quanto affermato dal Pd e soprattutto dai sindacati. «Prima - dice - voglio dire che siamo in continuo contatto con la famiglia di Ferrara, Asìa provvederà alle spese del funerale attingendo a un fondo aziendale e la famiglia come ha dichiarato il sindaco non resterà da sola». Quindi una precisazione su una questione che stanno sollevando le Rsu dell'Azienda. «L'articolo 42 del decreto Cura Italia chiarisce che laddove un lavoratore contrae il virus gli viene riconosciuto l'infortunio sul lavoro ma è il medico che lo deve certificare». Quindi la questione dei dispositivi di sicurezza: «Tutti i nostri operatori sono già muniti di maschere e guanti. Sento da più parti allarmi che non capisco mascherine e guanti ci sono già basta andare in magazzino a ritirarle ne abbiamo tirato fuori altre 3000. Inoltre nel decreto del Governo è stato chiarito che si possono distribuire anche le cosiddette mascherine chirurgiche. Aspettiamo, quello sì, le mascherine della Protezione civile regionale e nazionale per ora non è arrivato nulla. A me serve tranquillizzare chi deve lavorare e lo deve fare per forza perché la spazzatura va raccolta e la città va pulita comunque». Quanto all'alleggerimento della presenza umana negli uffici e negli spogliatoi la De Marco spiega: «Gli amministrativi sono in smart workin in buona parte, poi ho dato disposizione che ultimato il turno di lavoro pr evitare assembramenti negli spogliatoi e nelle docce si può andare a casa».. Il lavoratore già da qualche giorno si era assentato perché lamentava sintomi sospetti, nella giornata di ieri ha comunicato all'Azienda di avere contratto il virus. Ma Asìa - naturalmente - aspetta conferme dall'Asl.