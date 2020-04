«Per lo zoo questa è la stagione migliore dell'anno, Pasquetta è il nostro giorno top. In passato abbiamo avuto anche 10-15.000 visitatori quel giorno». Così Francesco Floro Flores, proprietario dello zoo di Napoli descrive i giorni difficili del parco, chiuso per il Covid19 e con costi molto alti per la cura degli animali. «Spendiamo in media 200.000 euro al mese», spiega. I cancelli sono chiusi, l'area è deserta ma lo zoo è pieno di vita. Gli animali nei recinti, nelle grandi gabbie con alberi e prato o nelle voliere, si godono il tepore e probabilmente si chiedono dove siano finiti i bambini e le famiglie che vanno lì, curiosi.

Con loro ora ci sono solo gli addetti a pulizia e manutenzione e il veterinario Pasquale Silvestri: «La primavera si è fermata per noi ma non per gli animali che proseguono il loro ciclo - dice - Questo allo zoo è un periodo di nascite e infatti sono nati un gibbone e degli istrici». La natura va avanti ma lo zoo soffre: «Qualcuno al ministero dovrebbe interessarsi della nostra crisi - sottolinea Floro Flores - Speriamo che lo stop finisca presto, ma sappiamo che i mesi per noi fondamentali e che ci sostengono per tutto l'anno, stanno venendo meno. Lo zoo è in perdita ma noi lo manteniamo con nostri finanziamenti, perché ci teniamo che vengano conservati gli standard richiesti per una struttura che non ha niente a che vedere con i vecchi concetti delle gabbie». Per ora solo alcuni lavoratori amministrativi sono in cassa integrazione o in smart working. Lo zoo ha chiesto aiuto ai cittadini comprando biglietti 'sospesì che potranno usare alla riapertura. Intanto intrattiene i più piccoli con video on line e sui canali social. Grande successo ha avuto quello sugli ippopotami, con oltre 55.000 visualizzazioni. In attesa di poterli vederli di nuovo da vicino.

