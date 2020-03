Coronavirus a Napoli, Angelo infermiere in trincea: «Dall'Africa a qui, il virus Ebola è meno subdolo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«A giugno nascerà mia figlia, ma non nascondo che ogni sera rincasando ho paura per lei e per la mia compagna che la porta in grembo»., 40 anni, è infermiere della Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza dell'ospedale dei Colli Cto. Insieme agi altri colleghi da settimane lavora ininterrottamente per contrastare l'emergenza Coronavirus. «Sono stato in Africa a combattere l'Ebola e ho visto morire tante persone, ma il Covid fa più paura perché ti coglie all'improvviso e tocca i nostri affetti più cari». Fotografo per passione, Angelo ha realizzato un reportage con le immagini più toccanti del lavoro che medici e infermieri stanno affrontando in questi giorni: «Lo pubblicherò in un libro da devolvere in beneficenza», dice.«Con dedizione, ma anche tanta paura. Anche se il primario del pronto soccorso, Mario Guarino, ha dato carta bianca soprattutto a quelli più anziani come me, ossia con più esperienza».«Vengo da 16 anni in Emilia-Romagna. E da 5 mesi con Emergency in Sierra Leone tra 2014 e 2015, dove abbiamo combattuto contro un altro virus letale: l'Ebola».«Era molto dura affrontare quell'epidemia. Ricordo la prima volta che feci la vestizione: fu drammatico. Sotto la tuta che indossavo c'erano 60 gradi. Poi c'era la difficoltà nell'approccio con i pazienti, essendo una popolazione di cultura diversa da quella occidentale».«L'Ebola è più aggressivo e altrettanto letale, ma il Covid fa più paura e non puoi difenderti. Tutti i giorni ci sentiamo con i colleghi di Piacenza, Milano, Reggio Emilia e concordiamo su questo aspetto. Inoltre in Africa se un paziente guariva, dopo la famiglia veniva a prenderlo ed era quasi una festa. Qui invece chi si ammala è cosciente e perde d'un tratto gli affetti più cari. Come un anziano di 70 anni, che mi ha chiesto di fare una videochiamata ai parenti prima di essere intubato perché sapeva di essere peggiorato».«Anzitutto rispettiamo le precauzioni tra noi operatori, mantenendo le distanze e indossando tutti i dispositivi di protezione individuale. Il pronto soccorso si è trasformato in una sorta di Rianimazione, dato che non viene più nessuno per le altre emergenze. Per noi è dura, manca il personale e anche se sono arrivati 7 infermieri si tratta di giovani appena usciti dalle scuole, a cui serve il nostro necessario supporto».«Ho una compagna, che a giugno mi renderà padre di una bimba».«Certo, ne ho tutti i giorni, quando torno a casa. Ma cerco di rispettare le dovute precauzioni lavando le mani, non toccandomi naso, bocca e occhi e indossando sempre guanti e mascherina. Cose che consiglio a tutti di fare, perché sento dire a molti che siamo in una dittatura per le limitazioni imposte dalle istituzioni, ma forse non si sono resi conto del pericolo».«Sì, amo fotografare storie sin da bambino. Una passione che mi ha trasmesso mio padre. Anche ora lo faccio, in ospedale. Vorrei raccogliere poi queste immagini in una pubblicazione e donare il ricavato alle persone che soffrono, specie i bambini. L'idea mi è venuta lo scorso settembre durante un viaggio in India: portai con me un pacco di pastelli nuovi trovati in strada a Napoli e li donai a un bimbo che era in braccio alla madre. Preferisco donare a chi ne ha davvero bisogno».