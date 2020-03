Coronavirus a Napoli, la forza di Antonio: «Di corsa in ambulanza guido con lo scafandro»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il Coronavirus ha reso il nostro lavoro più rischioso ma non farei mai a meno delle emozioni che mi fa provare». A raccontare come sono cambiate le sue giornate dopo 12 anni in forza alla Croce Rossa di Napoli, è, autista e soccorritore del 118. Da quando è scoppiata l'emergenza è diventata ancora più forte l'esigenza di «aiutare chi è in difficoltà» spiega il 43enne napoletano che conduce il mezzo di emergenza di una delle postazioni medicalizzate in città.«Per prima cosa, lavoro e guido indossando dispositivi di protezione necessari ma molto ingombranti che rendono i movimenti più impacciati. Porto due tute, 3 guanti, la doppia mascherina, la visiera e i gambali. Di conseguenza, i movimenti necessitano di maggiore sforzo e la visibilità risulta ridotta per gli occhialini che si appannano frequentemente. Quando non riesco più a vedere, li sposto ma dopo devo sostituire il primo strato di guanti. Inoltre i gambali, non hanno la gomma sotto i piedi e bisogna fare attenzione a non scivolare sui pedali. Mi è capitato di guidare per più di 5 ore, senza poter bere o andare in bagno durante un trasferimento a Vallo della Lucania».«La prima riguarda il tempo. Nell'assistenza per i casi conclamati o sospetti Covid-19 devo essere più veloce perché, nei minuti previsti per un intervento, devo indossare i dispositivi di protezione così come il resto dell'equipaggio con medico e infermiere. La dotazione e vestizione avviene all'Ospedale del Mare, a Ponticelli, e dopo partiamo per i soccorsi. In media, nella nostra zona di competenza territoriale, prima del Coronavirus, dovevamo impiegare 6 minuti per i codici rossi, 10 minuti per i gialli e tempi più lunghi per i verdi e i bianchi. I tempi sono gli stessi ma ora dobbiamo correre ad equipaggiarci».«La centrale operativa mi comunica il luogo dell'intervento e, dopo la vestizione con i dispositivi di protezione, inizia la corsa. Per fortuna adesso le strade sono libere e riesco a mantenere tempi brevi per giungere a destinazione. Quando arriviamo, sono il primo a scendere dall'ambulanza per verificare che l'intervento possa avvenire in sicurezza».«Ormai quasi la totalità dei soccorsi riguarda pazienti sospetti o accertati per Covid-19. Appena arrivo sul luogo dell'intervento, citofono e indico, in caso della presenza di familiari, di dividersi in stanze separate, isolando il paziente da soccorrere. Sono il primo a entrare in casa ed eseguire un primo e veloce triage, attraverso la porta, facendo delle domande mirate. Misuro temperatura, pressione, saturazione e frequenza cardiaca e nel frattempo comunico con medico e infermiere che stabiliscono la terapia o l'eventuale trasferimento in ospedale».«Ho lavorato anche con dispositivi di protezione non sempre sufficienti ma non riesco a pensare di lasciare soli i pazienti che hanno bisogno di noi. La mia paura è per i miei cari. Mia figlia è in quarantena con parte della mia famiglia e io vivo con mio figlio che non abbraccio più. Mangiamo separatamente e guardiamo la tv in stanze diverse ma quando siamo a casa ci diciamo in continuazione ti voglio bene».