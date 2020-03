Coronavirus a Napoli, la gioia di Claudio: «Dalla trincea anti-Covid ho visto nascere mio figlio: la vita trionfa su tutto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Chi ha avuto coraggio è Vittoria che ha affrontato tutto da sola». Mentre lo dice,, ha il viso nascosto dai dispositivi di protezione ma la sua voce è rotta dall'emozione nel parlare della moglie. Il 35enne, anestesista e rianimatore all'ospedale Cto di Napoli, si sta dedicando all'assistenza dei pazienti più critici, affetti da Coronavirus e pochi giorni fa, è stato travolto dalla gioia più grande che gli potesse accadere. «Sono diventato papà e, anche se non è stato possibile essere fisicamente presente al parto, ho visto la grande forza d'animo di mia moglie -racconta il medico originario di Gragnano - lei è riuscita a superare ogni difficoltà da sola e mi ha supportato e dato coraggio».Mentre i reparti si affollano di pazienti contagiati, nelle sale parto, così come durante il ricovero delle donne pre e post gravidanza, le direzioni ospedaliere per ragioni di sicurezza e prevenzione dei contagi, hanno tassativamente vietato ai familiari di assistere al parto. «- spiega il rianimatore - durante il turno di lavoro siamo completamente assorbiti dalle emergenze, per questo solo dopo ho visto tre chiamate perse di Vittoria e ho capito che stava per succedere qualcosa». Era il 21 marzo scorso e la moglie di Claudio «aveva rotto le acque in anticipo, precisamente alla 37esima settimana, per cui l'avevano trasportata ospedale». Il giorno dopo, alle 17.14, il neo papà ha potuto assistere in diretta alla nascita del figlio, grazie ad un amico anestesista che, lavorando nella struttura dove era ricoverata la donna, si è precipitato in sala parto per mettere in contatto i coniugi con una videochiamata su FaceTime. «, mi incoraggiava perché sa quanto considero importante e quanto amo il lavoro che faccio» racconta Claudio che non si è preso alcun congedo parentale e lavora senza sosta, su turni che si allungano per le continue emergenze in reparto. Il Coronavirus per il rianimatore che ora comincerà la vita anche di genitore, non è solo un nemico da combattere in reparto, tra le corsie ospedaliere ma è qualcosa destinata a cambiare totalmente anche la sua vita familiare. Almeno per ora. «che sono ancora in ospedale per le ultime visite di routine - spiega il 35enne - presto torneranno a casa ma anche nella vita domestica, adotterò ogni possibile misura precauzionale». In realtà, il rianimatore ha già effettuato il test per accertarsi delle proprie condizioni di salute. «Ho fatto il tampone, che è negativo, ma pur vivendo insieme dormiremo in stanze separate, e cercheremo di stare a distanza per non mettere in alcun modo a rischio il piccolo». In questi giorni a fianco alla gioia di essere diventato padre, c'è anche la voglia di «dare il massimo ai pazienti, non è il momento di prendere congedi, anzi ora noi sanitari abbiamo il dovere ma anche la voglia di garantire il massimo dell'assistenza e lo stiamo facendo con tutti i mezzi e le risorse che abbiamo». Il piccolo porterà come secondo nome, quello del padre del rianimatore, scomparso da poco. «Vedere nascere mio figlio, anche se a distanza, mi ha insegnato che la vita vince sempre, anche nei momenti difficili: sembra una frase scontata, ma non lo è».