Coronavirus, il coraggio di Corrado: «Noi, addetti alle pulizie al lavoro tra i reparti dispensiamo anche sorrisi»

«No, io - come tutti i miei colleghi - a casa non ci resto. Anche senza mascherine adeguate, vado, andiamo avanti perché sappiamo che se ci fermiamo noi si bloccano gli ospedali. E poi, da quando è scoppiata l'epidemia da Covid 19, sentiamo anche un'altra responsabilità: quella di dare una parola buona e un po' d'affetto ai tanti anziani ricoverati e soli nelle corsie».è uno dei tanti eroi che compiono ogni giorno il loro dovere standosene spesso dietro le quinte, senza chiedere né cercare clamori: «In fondo - dice al Mattino - che altro facciamo, se non il nostro dovere?».Quarantotto anni, dal 2018 Merolla è nei ranghi dell'impresa di pulizie che ha in appalto i servizi di manutenzione igienica dell'ospedale Cardarelli. Mai un giorno di assenza ingiustificata, sempre presente all'appuntamento pomeridiano nel più grande nosocomio del Mezzogiorno d'Italia, oggi racconta un'esperienza inedita: quella che sta vivendo da quando molti reparti si sono svuotati per l'emergenza pandemica, e che porta lui e i suoi colleghi a stretto contatto con gli ammalati, soprattutto i tanti anziani che non hanno nessuno, all'ora delle visite, che li vada a trovare, e a confortare.Quelli come Corrado restano in prima fila nella trincea ospedaliera. E stanno somatizzando, non senza difficoltà, un momento come questo: «Non senza apprensione, è ovvio spiega - ma facendo fino in fondo il nostro lavoro». Inutile chiedergli se è preoccupato, per sé, per la famiglia. «Preoccupazione? Certo, quella - mai come in questo momento - c'è. Portiamo da casa le mascherine: fino a ieri non le avevamo in dotazione, poi finalmente l'ospedale ce le ha consegnate, ma meglio non parlarne... Erano pezzi di stoffa con su attaccato un elastico. Preferiamo continuare con quello che avevamo di nostro. Ora, e parlo a nome di tutti i colleghi, speriamo che qualcuno si renda conto che anche noi, come tutti coloro che operano in una struttura sanitaria pubblica, necessitiamo di protezioni adeguate».Ma qual è, e come si svolge la giornata di lavoro tipo per un addetto alle pulizie del Cardarelli? «Provvediamo a igienizzare gli ambienti - risponde, sorridendo - Tutti gli ambienti, le camere di degenza, i corridoio, gli spazi aperti al pubblico. E mai come in questo momento, ventiquattr'ore su ventiquattro». Proviamo a chiedergli anche com'è la situazione nell'ospedale sul quale - peraltro - è piovuta come un macigno nelle ultime ore una tempesta sulla quale indaga la magistratura, su un presunto picco di malati-assenteisti che però pare essersi già ridimensionata. «Si lavora a pieno ritmo - replica Merolla - Dal Pronto Soccorso ai reparti nei vari padiglioni, tutti. Buona parte dei settori oggi si sono svuotati per evidenti ragioni. Noi provvediamo a pulire le stanze, i servizi igienici, spesso siamo costretti a operare anche a meno di un metro da pazienti e personale. Ma questo è il nostro dovere, e lo facciamo volentieri anche per un altro motivo, oltre a quelli che ci spettano. Sa, sono tante le persone sole rimaste in una corsia d'ospedale...». La solitudine in un letto d'ospedale, di questi tempi. «Ce ne sono tanti di ricoverati che restano soli. Senza nemmeno un parente che venga a trovarli. Quando lavori in un ospedale ti passano sotto gli occhi situazioni commoventi e a volte anche strazianti. Qualcuno pensa: tanto prima o poi ti fai il pelo sullo stomaco e passi avanti. Ma non è così: lo vedo nell'umanità di medici e infermieri. Ma spesso capita che ai camici bianchi e verdi tocchi un lavoro straordinario. A quel punto noi cerchiamo di dare una mano. Stando accanto a chi soffre. Prima di tutto con il sorriso, con l'incoraggiamento. Parlare con gli ammalati equivale a farli sentire meno soli. Anche con un sorriso».