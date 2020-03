Coronavirus a Napoli, il sacrificio d'amore di Vincenzo e Loredana: «In coppia al Cotugno, mai un bacio ai bimbi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ogni giorno i nostri figli ci danno coraggio e mostrano una comprensione che è diventata la nostra forza». È così da quando l'emergenza Coronavirus, ha costretto, ad accudire i loro tre figli senza abbracci e con le dovute distanze in casa. La coppia di napoletani, lui 52enne coordinatore infermieristico, lei 49enne impegnata nella formazione per gli operatori Covid, ormai trascorre la maggior parte delle giornate all'ospedale Cotugno.«Abbiamo 14 ricoverati e possiamo raggiungere una capienza massima di 18. Non esistono più vere categorie a rischio, basti pensare che ho un paziente di 38 anni e un altro di 21. Nel nostro reparto, dove i pazienti sono seguiti con terapie farmacologiche e, quando serve l'ossigenoterapia, la media è 40 anni e molti, necessitano successivamente del trasferimento in terapia sub-intensiva o intensiva. Non abbiamo registrato pazienti immigrati e neanche sieropositivi, questi dati potrebbero essere utili per analizzare ulteriormente le modalità con cui agisce il virus ma ora, è presto».«Appena arrivo, monitoro la situazione dei pazienti e degli operatori ma adesso c'è un'attenzione particolare allo stato di salute fisico e psicologico dei sanitari. Va garantita la sicurezza sul lavoro. Ogni giorno cerco di assicurare tute e mascherine per tutti. È capitato che associazioni e amici ci hanno fanno arrivare pacchi di dispositivi di protezione da Amazon. Altre volte, abbiamo comprato calosce da pioggia per usarle da calzari che mancavano. L'aspetto fondamentale è prendermi cura dei sanitari dialogando e creando situazioni conviviali come il pranzo, breve ma necessario ora che non c'è neanche più tempo per bere mentre siamo in servizio».«I pazienti Covid sono diversi da tutti gli altri perché sono più soli. L'isolamento è una condizione necessaria nella loro assistenza e questa sofferenza segna anche noi. Ce la portiamo a casa e quando i nostri figli ci chiedono se va meglio, ci sforziamo di andare avanti con il coraggio che loro ci trasmettono. Però abbiamo trovato il modo per accorciare le distanze coi pazienti, usando il tono della voce e i movimenti del corpo. Quando entriamo nelle loro stanze, siamo quasi extraterrestri e non si vedono neanche gli occhi. Muovendoci lentamente, parlando con una voce accogliente e chiara, riusciamo a infondere sicurezza e tranquillità».«La preoccupazione principale riguarda il fatto di non vedere una fine. Siamo felici dei progressi ottenuti e cerchiamo di facilitare l'assistenza in reparto, ad esempio ci scambiamo i cellulari con i pazienti per sentirci più volte, semplicemente anche solo per parlare. Ma siamo anche immersi in molta sofferenza e i sanitari come noi, non hanno riposo mentale. È quasi impossibile staccare ma, ora, è importante imparare a dosare le energie, perché non sappiamo quanto durerà.«Non siamo eroi ma infermieri che danno tutto. Vorremmo dire grazie a ognuno di loro e far conoscere: Marilena Torincasa, Anna Manzo, Nunzia Petrosino, Carmine Marrazzo, Alberto D'Aquale, Anna Schisano, Giovanna Porcielli, Enzo De Cicco, Flavio Maggi, Sebastiano La Mura, Alessandro Basile, Angela Ferraro, Maria Panico, Luca Lapia, Gennaro Arpaia, Anna Ambrosino, Lucia Cinque, Cinzia Esposito, Mario Grasso, Loredana Silvestri, Antonio Conte, Alessia Scalesse, Salvatore Scippa e Daniela Catapano».