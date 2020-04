Coronavirus a Napoli, il racconto dell'avvocato: «Ho la febbre da giorni ma solo dopo tre solleciti ho ottenuto il tampone»

Antonio Mercogliano è un avvocato napoletano, ha 65 anni e la sua ultima udienza l'ha fatta a Roma lunedì 9 marzo in un contenzioso civile con un'associazione di cinesi. Le mascherine non erano ancora un obbligo ma quei cittadini erano lontani da mesi dal paese d'origine. Mercogliano vive da solo a Napoli, alle rampe Brancaccio, ha una figlia a Roma e una compagna con cui, in questo periodo, si è visto molto poco. «Da sabato scorso ho la febbre ma solo oggi (ieri) ho ricevuto il tampone. Vorrei sapere se ho il Covid per iniziare subito le terapie. Nel mio caso la tempestività dovrebbe essere forndamentale».



«Una decina di giorni fa con dolori molti intensi agli arti. Ho fatto un'ecografia. Sto prendendo antinfiammatori insieme alla cardioaspirina per la mia cardiopatia».

Che evoluzione hanno avuto questi sintomi?

«In effetti dall'ultima udienza a Roma oltre un mese fa mi sono spostato da casa solo per fare la spesa. Ho notato che in una salumeria non venivano prese precauzioni ma non ho avuto altre occasione di contagio».

E la febbre quando è apparsa?

«Da sabato scorso, una febbricola. Ho con me anche un misuratore di ossigeno del sangue ma per fortuna non ho mai avuto problemi da quel punto di vista. Ho acquistato l'apparecchietto su consiglio del medico di famiglia che mi sta seguendo passo passo. Ho dovuto attendere 5 giorni».

Oggi sono venuti a farle il prelievo però.

«Si, finalmente dopo tre solleciti del mio medico e una denuncia sui social».

Cosa andrebbe fatto per aiutare i pazienti a casa?

«Almeno chiamare per informare sui tempi. Il medico di famiglia di fatto non ha collegamenti diretti. Oggi poi mi hanno chiamato avvertendomi che sarebbero venuti 20 minuti prima. Volevano che scendessi da casa e li raggiungessi davanti al Cinema delle Palme»?

Lo ha fatto?

«Mi sono opposto facendo rilevare di non avere nemmeno il tempo di vestirmi. Sono comunque una persona malata in questo momento. E solo. Ho dovuto minacciare un esposto per convincerli a salire».

Come si è svolta la seduta?

«Sono saliti con l'ascensore. Abito al quarto piano e mi hanno fatto sedere davanti alla porta, all'esterno, sul pianerottolo. Le pare una modalità rispettosa della mia privacy»?

Cosa suggerisce?

«Bisognerebbe trovare modalità diverse. Avvisare un giorno prima e consentire anche di recarsi in un luogo fisso, protetto».

Che cosa le hanno detto?

«Si sono giustificati dicendo che solo oggi avevano avuto la mia richiesta di tampone e mi hanno preannunciato che entro 4 giorni avrò il risultato. Intanto vorrei sapere se posso iniziare una terapia. Sono da solo a casa, di notte mi sale questa febbre anche se al mattino sparisce. Sono continuamente a controllare la ossigenazione del sangue. Il mio medico che è molto scrupoloso mi ha detto che potrebbe andare avanti per giorni o settimane e poi sparire. Ho cercato di informarmi con altri amici medici. Dovrei rientrare tra i casi paucisintomatici».

