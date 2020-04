Coronavirus a Napoli, anziana guarisce ma torna nell'ospizio dove fu contagiata

Guarire miracolosamente dal Covid-19 a 81 anni per poi ritrovarsi nel luogo in cui si è contratto il virus. In quella stessa residenza per anziani in cui già sono morti cinque pazienti infetti, mentre altri cinque e il direttore, già positivi, sono in quarantena.

Sembra paradossale ma è ciò che è accaduto alla 81enne M.P., tornata nella casa di riposo Villa delle Camelie a Ercolano dopo essere stata dimessa dal Covid Hospital di Boscotrecase ed essere sopravvissuta, nonostante l'età, al virus che in Italia sta mietendo vittime proprio nelle residenze per anziani. La scelta, secondo quanto riferiscono i parenti della donna, sarebbe stata fatta dalla stessa 81enne e sarebbe stata dettata dalla impossibilità di poter essere assistita in casa. Ma è chiaro che il ritorno nella rsa costituisce un rischio troppo alto che accende i riflettori sulla questione dell'assistenza dei post Covid, sulla sospensione temporanea dell'assistenza domiciliare e sulla mancanza di luoghi ad hoc dove accogliere i degenti. Interrogativi a cui non ci sono ancora risposte.



La signora Maria (nome di fantasia) era stata ricoverata in ospedale lo scorso 26 marzo dopo essere risultata infetta insieme alla metà degli ospiti della residenza. Per tre settimane ha lottato mentre altri cinque anziani non ce l'hanno fatta. La sua guarigione, qualche giorno fa, è stata accolta come un miracolo. Maria era anche tornata a casa di uno dei suoi sette figli. Ma venerdì mattina è rientrata a Villa delle Camelie dove altri cinque pazienti e il direttore, terminata la quarantena, sono stati sottoposti nuovamente a tampone. «Sono più tranquilla se mia madre è lì spiega N.V., una delle figlie - perché sicuramente se ne prendono cura molto più di quanto potremmo fare noi a casa. L'Asl l'ha considerata idonea per il rientro, essendo risultata negativa a due tamponi. Lei pure ha voluto tornarci. È la sua casa, ha tutte le cure e le attenzioni degli operatori e del medico che le fa visita tutti i giorni. A Napoli siamo solo io e mia sorella, gli altri fratelli sono al Nord, e noi abbiamo un'età e patologie gravi da non poter rischiare il contagio. Inoltre, abbiamo abitazioni piccole in cui non è possibile l'isolamento. Invece, nella casa di risposo ha la sua stanza e il suo bagno. Non abbiamo paura che possa contrarre di nuovo il virus». Anche il legale della rsa, Enrico Duranti, rassicura sull'attenzione alla sicurezza degli ospiti, sulle buone condizioni di salute dei contagiati e il rispetto dei protocolli.

Ma, intanto, resta il rischio del contagio per lei e per tanti altri anziani dimessi dagli ospedali e che non hanno case idonee a una degenza. L'assistenza domiciliare, spiegano agli uffici sanitari di Ercolano, «è sospesa per evitare il rischio contagio», anche se la Asl Na 3 fa sapere che «è assicurata per tutti i casi urgenti e indifferibili in base ai piani terapeutici, così come previsto dal decreto regionale almeno fino al 4 maggio».

Proprio ad Ercolano i consiglieri comunali Colomba Formisano, medico di base e presidente commissione della Sanità, e Gennaro Miranda hanno presentato un'interrogazione in cui chiedono l'impiego di b&b e alberghi per la degenza dei guariti.

