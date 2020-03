Coronavirus, gli incubi degli anziani di Napoli: «La solitudine peggio della malattia»

Ultimo aggiornamento: 08:04

«La mia paura? Non è il Coronavirus, nella mia vita ho vissuto di peggio. Il mio vero timore è che - a causa di questa psicosi generale e di quel che sento alla televisione - io possa rimanere vittima di una sola malattia: la solitudine».. Da vent'anni abita in un appartamento di via San Cosmo Fuori Porta Nolana. E ora che l'emergenza Coronavirus ha investito tutto il Paese (è di due giorni fa il decreto firmato dal premier Giuseppe Conte sulle misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Covid-19) gli anziani, ritenuti i soggetti più a rischio di contrarre l'infezione, sentono tutto il peso di quella che si sta rivelando una vera e propria epidemia. Come Anna, ultranovantenne costretta a vivere da sepolta viva in casa da quando sono state annunciate le misure preventive da adottare per i soggetti più esposti al pericolo: in particolare gli over 80.Da vent'anni vedova, un unico figlio che vive al Nord e il ricordo di un amore giovanile che ancora le fa brillare gli occhi quando ne parla: «Era un importante uomo politico - ricorda Anna Fiorillo, classe 1928, mentre di quell'innamorato bada a non fare mai il nome - ci fidanzammo prima che io conoscessi il mio futuro marito ed ero molto felice». Uno dei tanti bei ricordi che le tiene compagnia durante le interminabili giornate trascorse tra le mura domestiche, «perché alla televisione hanno detto che noi anziani non possiamo uscire, perché rischiamo di prenderci l'infezione». Ma la quotidianità di Anna è fatta essenzialmente di solitudine, se non fosse per quella mezza giornata in cui i volontari del progetto Insolitamente le donano un sorriso. «Vengono tutti i giorni - spiega - dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. Ormai mi sono affezionata a loro, sono come miei nipoti».Affetta da una lieve forma di Alzheimer, l'anziana è tuttavia autonoma e autosufficiente, a dispetto dell'età avanzata. Ma a causa del panico che si è diffuso non esce più e vive i disagi che ogni anziano in questo momento critico sta affrontando. Chiusa in casa da settimane, fino a poco tempo fa la donna usciva in carrozzina accompagnata dai volontari. Ora invece vive isolata dal mondo esterno: «Devo affidarmi ai ragazzi dell'associazione per tutto. Per me che ho l'Alzheimer diventa tutto più difficile, ma la cosa più terribile è la paura di rimanere sola. La paura cioè che questi giovani che per me ormai sono come nipoti non verranno più e mi lasceranno alla mia solitudine».. «Ormai sono i miei angeli - dice l'anziana - senza di loro sarei da sola. Ma ho paura di rimanere sola dopo il decreto del Governo, di cui ho sentito alla tv. Questa è l'unica cosa che mi spaventa, oltre al disagio di non poter uscire come prima». «Anna si è affezionata a noi - spiega Gaia Uliano, coordinatrice del progetto - quando mi sente al telefono sulle prime non mi riconosce a causa della malattia, poi si ricorda e dice Ah, sì, sei Gaia. Tu mi fai stare bene. Per loro anche solo una telefonata è preziosa in questo periodo. E anche per lei non mancano le paure tipiche di un anziano per il virus, come quando a chiunque chiede Ho un po' di tosse, mi devo preoccupare?».