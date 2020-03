Coronavirus, l'appello del decano dei medici napoletani ai giovani colleghi: «Vorrei essere lì con voi, tenete duro»

«Mi rivolgo ai giovani medici: siete la speranza per tutti. Oggi più che mai c'è bisogno del vostro impegno al fianco degli ammalati, miei giovani colleghi. Vorrei essere con voi, ma sono troppo vecchio. Sento però il dovere di incoraggiarvi, sono con voi. E voglio rivolgermi anche alla cittadinanza, perché faccia la propria parte. Stiamo a casa, state a casa, da questo dipende il futuro di tutti: non si può rischiare la vita per niente». È un appello e soprattutto un incoraggiamento alle migliaia di medici italiani che stanno fronteggiando la pandemia a rischio della vita, quello che il dottor Corrado Di Sarno ha affidato a Il Mattino per far sentire la propria vicinanza «a tutti i giovani colleghi che si affacciano in un momento così drammatico alla professione».

Novantanove anni compiuti lo scorso 19 febbraio, laurea alla facoltà di Medicina dell'Università Federico II di Napoli conseguita nell'anno 1950, Di Sarno ha dedicato l'intera vita agli ammalati. Specializzato in medicina del lavoro, ha lavorato per diversi anni anche in Pneumologia presso il Loreto via Crispi di Napoli. Mentre decine di medici in pensione stanno tornando in servizio per tener testa all'emergenza Covid-19, dal suo studio di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, Di Sarno si rammarica di non poter fare altrettanto per la sua veneranda età. «Ho detto ai miei nipoti che vorrei, come altri colleghi pensionati, tornare in servizio per dare una mano in questo triste momento, ma la mia età mi impedisce di essere materialmente d’aiuto. Allora mi sono rivolto a Il Mattino, giornale che leggo da cinquant'anni, giornale della mia vita, perché è mio dovere essere almeno moralmente accanto ai tanti colleghi che stanno lottando ogni giorno negli ospedali d'Italia. Oggi è molto difficile, ed è rischioso, ma continuate così: siete la perla del nostro sistema di vita».

