Coronavirus a Napoli, apre la casa per i senzatetto: 50 posti letto dai Gesuiti

Pensare a chi non ha una casa, soprattutto nel momento in cui «stare a casa» diventa una necessità per tutelare la propria salute. Apre oggi a Napoli la Casa per i senza dimora, una struttura che ospiterà chi ha bisogno di un riparo. In attuazione del progetto «», voluto dal cardinale Crescenzio Sepe, a nome della Diocesi, la casa è realizzata in sinergia con i padri Gesuiti, che hanno dato in comodato d'uso gratuito l'immobile di Via Sant'Ignazio di Loyola 51, a Cappella Cangiani. Sono circa 50 i posti già attivati a partire da oggi. Chi ha bisogno di essere accolto, può contattare la struttura al numero 3338411276 oppure attraverso i canali tradizionali: associazioni di volontariato, la Caritas, le parrocchie.In periodo di emergenza sanitaria da coronavirus e in adesione al appello delle Autorità civili ed ecclesiastiche a «restare in casa», la Chiesa di Napoli si è attivata per offrire un alloggio a quelle persone che casa non hanno, ai senza dimora che abitualmente vivono per le strade, sotto i portoni o i portici. La Chiesa di Napoli apre dunque le porte ai più bisognosi, seguendo anche le parole di Papa Francesco, durante la celebrazione a Santa Marta, «Ricordiamoci dei senza dimora», «Preghiamo per coloro che non hanno una casa, in questo momento in cui si chiede di essere dentro casa» e ha aggiunto «La società si accorga della loro realtà e li aiuti, la Chiesa li accolga». Con questo obiettivo è nata la Casa per i Senza Dimora, la cui responsabilità gestionale e amministrativa è affidata alla Cooperativa sociale «Accoglienza Vincenziana, in persona di Suor Giovanna, e all'Associazione Giovani per San Vincenzo, in persona del presidente Luigi Carbone. Gli ospiti avranno in dotazione biancheria personale e da camera, l'abbigliamento necessario. Oltre all'alloggio verranno assicurati vitto e ogni possibile assistenza, compresa quella quella sanitaria e l'animazione. Da parte di tutti coloro che saranno presenti nella Casa, a vario titolo, verranno osservate rigorosamente tutte le disposizioni di prevenzione e sicurezza interpersonale impartite dalle Autorità Civili e dalla Conferenza Episcopale Italiana