Coronavirus a Napoli, l'Asia misura la temperatura a tutti i dipendenti

Da oggi l'Asia, Azienda igiene urbana, ha avviato la misurazione della temperatura ai propri dipendenti attraverso l'impiego di apparecchi dedicati. Lo annunciano l'assessore all'Ambiente del Comune di Napoli, Raffaele Del Giudice, e la presidente Asia, Maria De Marco. «Tale presidio si aggiunge alle misure già in atto in Asia - dichiarano Del Giudice e De Marco - e contribuiranno a mantenere alta l'attenzione e la protezione tra i lavoratori impegnati quotidianamente per le strade di Napoli, garantendo il servizio di pubblica utilità in un momento difficile e di grande sforzo operativo». © RIPRODUZIONE RISERVATA