Coronavirus a Napoli, a casa degli ammalati arrivano cento kit per la terapia: tamponi prenotati on line

Mascherine, gel igienizzante e distanziamento sociale: ecco le armi da imbracciare in vista della fase 2 dell'epidemia contro Sars Cov 2. E per le cure? Rianimazioni e ospedalizzazioni faranno sempre più posto alle terapie a domicilio da somministrare nell'ambito dell'offerta della Sanità del territorio. La partita, contro Covid 19, si gioca ora nei distretti, sul fronte della medicina del lavoro, con l'assistenza medica e pediatrica di base. La novità è la simulazione, effettuata ieri in videocollegamento, tra la Regione, gli ingegneri dell'Unità di crisi, alcuni informatici e i Medici di assistenza primaria. Un test decisivo per verificare il funzionamento della piattaforma informatica che da domani metterà in collegamento, permanente ed effettivo, l'unità di prevenzione collettiva dei distretti e i camici bianchi di famiglia. Un passaggio chiave in vista della ratifica finale, del protocollo assistenziale territoriale Covid - 19, fissata per oggi al Centro direzionale. Vertice a cui partecipa anche il consigliere per la Sanità del Governatore Enrico Coscioni.

LEGGI ANCHE Donna incinta guarita con cura al plasma

La Asl Na1 ha acquistato 100 apparecchi portatili per il controllo in remoto dei parametri vitali per un corso di circa 500 mila euro: «In un primo momento abbiamo avuto ritardi ora ci siamo organizzati - conclude il manager Ciro Verdoliva - abbiamo potenziato le Usca e da due giorni a Napoli si sono 12 unità (inizialmente erano 5 ndr) che fanno svariate centinaia di tamponi di prima diagnosi a domicilio in orario unico dalle 9 alle 17. Abbiamo azzerato il pregresso e da oggi rispondiamo in 24-36 ore. Abbiamo trovato decine di mail indirizzate a qualsiasi Pec dell'Asl e questo ci ha creato inizialmente problemi». E a Napoli est, a latere dell'ospedale da campo, la Asl ha intanto allestito sei postazioni fisse per tamponi.



La web conference di ieri ha coinvolto, oltre ai medici, Massimo Di Gennaro della Soresa, Massimo Bisogno della Regione, due programmatori del consorzio Dedalus di cui si servono i medici e l'ingegnere Crisitian Fedeli. Il portale è agganciato all'anagrafe di Sinfonia, il sistema informatico della Regione. La nuova piattaforma - in cerca di nome - è il primo step del Percorso Covid dei medici del territorio.. Il medico segnalerà i suoi pazienti Covid positivi attraverso il portale. In questo luogo virtuale si interfacciano con i medici di famiglia sia le Unità di prevenzione collettiva che i servizi di Prevenzione e Sanità pubblica delle Asl che disporranno che siano eseguiti i tamponi tramite i camper delle Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) e il 118. Finora il medico inviava una mail di avvenuta richiesta sulla Pec aziendale. Un meccanismo farraginoso che andrà in soffitta.

LEGGI ANCHE Il virologo Palù: «Riaperture differenziate scelta giusta»

Fatto il tampone sarà analizzato in uno dei 12 laboratori pubblici regionali. Il responso trasmesso alla Asl, caricato sul portale e da qui trasferito al paziente dal medico di fiducia. Un sistema di blindatura dei dati mette al riparo la privacy. Sul sito ci sono le schede di triage ei questionari sullo stato di salute del paziente da aggiornare giornalmente. Una sintesi, importata dal data base dei medici, informa sulla storia clinica remota e recente del malato Covid. Ieri, durante la simulazione un'assistita ha informato il suo medico, via whatsapp, dell'avvenuto tampone. «Sono stati tutti molto bravi, rapidi ed efficienti», il testo del messaggio. Finalmente, dunque, arriva l'anello mancante per chiudere il cerchio tra distretti, medici dell'Usca (che sono 250 in tutta la Campania e si collegano col telefonino) e i dipartimenti di prevenzione. L'altro segmento coinvolgerà gli specialisti ambulatoriali e ospedalieri e sarà attivato in base ai dati cinici: la febbre, la tosse, la saturazione dell'ossigeno (misurata a casa con apparecchi portatili), frequenza cardiaca e respiratoria, diarrea e altri sintomi: tutto sarà annotato sulla scheda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA